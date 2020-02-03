https://static.news.ru/photo/67264246-4685-11ea-86e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Официальный Минск прокомментировал информацию о личном самолёте белорусского лидера Александра Лукашенко стоимостью $61,5 миллиона.

По словам пресс-секретаря президента страны Натальи Эйсмонт, Лукашенко никогда не имел частных лайнеров.

И сегодня как раз стоит вопрос, где найти средства на приобретение нового государственного самолёта. Но денег на эти цели пока нет, хотя предложения от авиакомпаний и поступали, — цитирует Эйсмонт «Радыё Свобода».

Ранее, 30 января, белорусский журналист Степан Путило заявил, что Лукашенко имеет бизнес-джет Gulfstream G550, и указал его стоимость. По словам Путило, самолёт якобы прибыл в Минск в конце сентября 2019 года и совершил перелёт в Варшаву.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко рассказал о своём знакомстве с деятельностью госсекретаря США Майкла Помпео во время работы американца на посту главы ЦРУ.