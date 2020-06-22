Минск предложил провести у себя заседание Евразийского межправсовета

https://static.news.ru/photo/f3ddd184-b491-11ea-89c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Заседание Евразийского межправительственного совета предложил провести в очном формате в Минске 17 июля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Об этом он заявил на встрече с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.

У нас продолжается работа по организации Евразийского межправительственного совета 17 июля. Рассчитываем, что он будет в очном формате проведён, мы к этому готовы, — цитирует агентство БелТА Головченко.

Белорусский премьер предложил также обсудить организацию двусторонней встречи с председателем правительства РФ и проведения заседания Совета Министров Союзного государства.

Как писал NEWS.ru, глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко, который 4 июня занял пост премьер-министра Белоруссии. Он подтвердил готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства и отметил важность наращивания российско-белорусского взаимодействия.

Головченко возглавил обновлённый кабинет, в котором сменились шесть министров. Президент республики Александр Лукашенко объяснил решение перетасовать состав правительства, «чтобы люди понимали, кто будет заниматься решением их насущных вопросов».