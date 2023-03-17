Минск начал поставлять России первые партии электроники Лукашенко: Минск начал поставки критически важной электронной компонентной базы в Москву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусские производители начали поставлять в Россию первые партии электроники из сформированного ранее перечня критически важной электронной компонентной базы, передает БелТА со ссылкой на заявление президента страны Александра Лукашенко. Страны намерены таким образом снизить зависимость друг друга от импортных поставок по ряду критически важных товаров.

Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять. Подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов. Он позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок, — заявил Лукашенко.

На сегодня в правительстве Белоруссии разработан план по развитию микроэлектронной промышленности до 2030 года. Лукашенко напомнил, что в стране есть инвесторы, готовые работать над освоением упомянутого перечня, но нужно понимать, насколько просчитаны амбиции этого проекта.

Ранее стало известно, что Белоруссия готовится начать производство штурмовых самолетов Су-25 на территории республики при небольшой поддержке России. По его словам, самолеты этого типа эффективно показывают себя в спецоперации на Украине.