Лукашенко заявил о готовности Минска производить Су-25

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Белоруссия готовится начать производство штурмовых самолетов Су-25 на территории республики при небольшой поддержке России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит БелТА, самолеты этого типа хорошо показывают себя в ходе спецоперации на Украине.

Готовы выйти на производство самолета Су-25, который себя хорошо на Украине показывает — штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси [его] производить при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации, — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии подчеркнул, что Минск будет готов вступить в конфликт на Украине вместе с Москвой только в том случае, если против республики будет проявлена агрессия. Он подчеркнул, что ответ будет жесточайшим и «война приобретет совсем другой характер».

В начале февраля заместитель командующего ВВС и войсками ПВО белорусских вооруженных сил Анатолий Булавко заявил, что в настоящее время сохраняется тенденция роста интенсивности полетов военной авиации стран Запада вблизи границ Белоруссии. По его словам, количество полетов увеличивается кратно.