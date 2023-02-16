Лукашенко назвал условие вступления Минска в конфликт на Украине Лукашенко: Белоруссия вступит в конфликт на Украине только в случае агрессии против республики

Фото: president.gov.by

Встреча с представителями зарубежных и белорусских СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет готов вступить в конфликт на Украине вместе с Москвой только в том случае, если против республики будет проявлена агрессия, передает БелТА. Он подчеркнул, что ответ будет жесточайшим и «война приобретет совсем другой характер».

Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер, — заявил он.

В начале февраля заместитель командующего ВВС и войсками ПВО белорусских вооруженных сил Анатолий Булавко заявил, что в настоящее время сохраняется тенденция роста интенсивности полетов военной авиации стран Запада вблизи границ Белоруссии. По его словам, количество полетов увеличивается кратно.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам встречи с Лукашенко, что Россия и Белоруссия имеют единую позицию относительно целей российской специальной военной операции на Украине. По его словам, нужно добиться того, чтобы в отношении России и Белоруссии от соседних стран не исходили никакие угрозы.

В январе 2023-го в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что в 2022 году со стороны Украины зафиксировано 88 фактов провокационных действий на границе, среди которых повреждение пограничной инфраструктуры и оскорбления белорусских пограничников.