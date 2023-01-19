Лавров рассказал о целях СВО с точки зрения Лукашенко Лавров: Россия и Белоруссия разделяют общую позицию относительно целей СВО на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске

Россия и Белоруссия имеют единую позицию относительно целей российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, это стало известно в ходе обмена мнениями по ситуации на Украине.

У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы, — подчеркнул Лавров.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Запад пытается использовать Киев против Минска, однако Украина пока держится и не идет на провокации. Глава республики добавил, что Белоруссия делает все для России по части решения проблем, возникающих в ходе спецоперации на Украине. Лукашенко указал на то, что попытки Запада «удушить» страны-партнеры провалились и они однозначно выстоят.

До этого Лукашенко предположил, что через год-два граждане Украины начнут обвинять власти в том, что те допустили вооруженный конфликт и такая ситуация приведет руководство государства за стол переговоров с Москвой. Он также отметил, что украинское руководство находится в лучших условиях, чем обычные жители страны, поскольку, по мнению Лукашенко, имеет возможность пользоваться благами цивилизации, которых простой народ оказался лишен.