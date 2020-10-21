Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения армянской техники

https://static.news.ru/photo/7f35a4bc-1394-11eb-843e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Министерство обороны Азербайджана показало видео военной техники, брошенной Вооружёнными силами Армении при бегстве, а также уничтоженной подразделениями азербайджанской армии.

Ранее в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что количество погибших в Нагорном Карабахе мирных граждан выросло до 63 человек. Согласно приведённой информации, также ранены 292 человека. Почти две тысячи домов непригодны для жилья, в таком же состоянии оказалось 90 многоквартирных жилых зданий. Приведены в негодность 386 гражданских объектов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.