Минобороны Азербайджана: армянские военные грубо нарушили перемирие

https://static.news.ru/photo/63625914-0b1b-11eb-a0d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Министерство обороны Азербайджана сообщило 10 октября об обстреле с армянской стороны Агдамского района.

Грубо нарушив режим прекращения огня, армянские вооружённые силы обстреливают территорию Агдамского района, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

В Минобороны Азербайджана также сообщили о попытках наступления армянских военных на ряде направлений в Нагорном Карабахе, несмотря на объявленное перемирие.

В дневные часы неприятель предпринял попытку наступлений в направлениях Гадрута и Джебраила, — говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения азербайджанской армии пресекли действия армянских сил, которые понесли значительные потери. Были уничтожены две реактивные системы залпового огня «Град», семь гаубиц и два грузовика с боеприпасами.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские войска нарушают режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и обстреливают населённые пункты на линии соприкосновения. В частности, в ведомстве сообщили об обстреле силами противника городов Тертер и Агдам.

В результате состоявшихся в Москве консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Баку и Ереван договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.