Минобороны Армении сообщило о ранении военного на границе с Азербайджаном

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Армянский военнослужащий получил ранение в результате обстрела с азербайджанской стороны, сообщила пресс-служба Минобороны Армении. В ведомстве отметили, что ответными действиями огонь был подавлен. Министерство обороны Азербайджана в свою очередь заявило об обстреле 21 мая своих позиции подразделениями Вооружённых сил Армении на азербайджано-армянской границе. При этом в оборонном ведомстве Азербайджана не сообщали о пострадавших.

21 мая около 14:05 азербайджанские подразделения открыли огонь по боевым опорным пунктам ВС Армении, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего легкое огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Гор Гюлсарян, — указывается в сообщении Минобороны Армении.

Отмечается, что солдату оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Со своей стороны Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 21 мая около 16:30 армянские военные обстреляли из оружия разного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района. В ведомстве добавили, что азербайджанские военнослужащие приняли «адекватные ответные меры».

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что Вооруженные силы Армении в последние дни практически ежедневно ведут обстрел по азербайджанским позициям в Кельбаджарском районе. В частности, 18 мая в ведомстве указывали, что за ночь позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу с применением разнокалиберного стрелкового оружия и пулемётов. При этом в Минобороны Армении опровергли эти заявления. В министерстве отмечали, что ситуация на границе относительно стабильная и находится под контролем ВС Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.