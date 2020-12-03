МИД Азербайджана вызовет посла Франции из-за резолюции по Карабаху

https://static.news.ru/photo/ef9358d0-3603-11eb-a0d4-fa163e074e61_660.jpg Закари Грос Фото: grosszacharie/twitter.com

Французский посол в Баку приедет в МИД Азербайджана из-за принятия Национальной ассамблеей Пятой республики резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха.

Нижняя палата парламента европейской страны поддержала документ абсолютным большинством. «За» голосовали 188 депутатов, трое против, 16 воздержались. 25 ноября аналогичную резолюцию принимает Сенат Франции.

Одновременно с этим госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что одностороннее признание Парижем Нагорного Карабаха не пойдёт на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса.

Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции необоснованной и предвзятой резолюции. Решительный протест азербайджанской стороны будет доведён до сведения другой стороны, — пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Азербайджана.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии обеих республик останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать миротворцы РФ.

За время эскалации в Нагорном Карабахе погибли 2738 военнослужащих азербайджанской армии. Кроме того, ещё более 100 военных, которые участвовали в боевых действиях, считаются пропавшими без вести. Президент Азербайджана объявил 10 ноября Днём победы в конфликте, а 27 сентября — Днём памяти его жертв.

Ранее NEWS.ru писал, что Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военных, которые были призваны на службу в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе. Он также отметил, что режим прекращения огня в регионе в целом соблюдается, однако имеют место попытки сорвать трёхстороннее соглашение.