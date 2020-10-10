МГ ОБСЕ планирует инициировать диалог по Карабаху

https://static.news.ru/photo/6297bcfe-0bd9-11eb-bceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Минская группа ОБСЕ намерена в ближайшее время предложить возобновить политический диалог по Нагорному Карабаху. Об этом заявил французский сопредседатель группы Стефан Висконти.

Он обсудил ситуацию в регионе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В ходе беседы Висконти призвал стороны конфликта к соблюдению достигнутых в Москве договорённостей, а также режима прекращения огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.

Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев предложил усилить роль Турции, которая входит в Минскую группу ОБСЕ, в урегулировании ситуации в Карабахе. По его словам, чёткая позиция Анкары предотвратила вмешательство в конфликт третьих стран.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически не позволяют окончательно решить конфликт.