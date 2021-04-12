Мэр возмутился, что «русскоговорящие не хотят проливать кровь» за Украину

https://static.news.ru/photo/126192dc-9c20-11eb-9b6e-96000091f725_660.jpg Юрий Бова Фото: Юрий Бова/facebook.com

Жителям Украины, которые говорят на русском языке и живут в приграничных районах, необходимо объяснить, почему они должны взять в руки оружие в случае, если Россия нападёт на Украину.

Такое заявление сделал мэр украинского города Тростянец Юрий Бова, отметив, что призывники должны понимать, за что они будут проливать кровь.

В период агрессии со стороны нашего северного соседа — России — нужно обратить внимание на приграничные территории с этой стороны — с востока, с севера. Потому что тут люди должны понять, за что они будут проливать кровь, — сказал чиновник.

Он выразил сожаление в связи с тем, что большая часть территории заселена русскоговорящим населением и именно от него зависит в том числе суверенитет Украины.

По мнению Бовы, в этих районах запущенные сёла с плохой инфраструктурой. Поэтому на эти районы действительно нужно обратить внимание.

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал республику «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО. Глава ведомства также поблагодарил страны Альянса за оказываемую Украине поддержку, писал ранее NEWS.ru.