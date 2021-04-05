Минобороны Украины назвало республику восточным форпостом НАТО

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал республику «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО. Глава ведомства также поблагодарил страны Альянса за оказываемую Украине поддержку.
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По словам Тарана, НАТО после 1991 года не раз оказывало Киеву поддержку в вопросах безопасности и никогда не принуждало его к интеграции.
Процесс вступления в Альянс — прозрачный. В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества и национальное согласие, детерминированные новым сознанием и сознательным выбором, — считает он.
Министр подчеркнул, что партнёрство Украины с НАТО является крайне важным на фоне противостояния глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия России. Таран уверен, что статус полноправного члена военного блока откроет для страны перспективы для сотрудничества с развитыми государствами и станет лучшим способом для реализации своих национальных интересов.
В евро-атлантическом интеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитического вопроса он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутренней, — отметил глава ведомства.
Андрей Таран также выразил искреннюю благодарность НАТО и государствам-членам за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине для «укрепления её оборонного потенциала и совершенствование оперативных возможностей Вооружённых сил Украины».
За последние семь лет Украина твёрдо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, Украина получит поддержку от США в случае конфликта с Россией. 1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Украинский чиновник проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине и не допустят «реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины». Кроме того, стороны обсудили «конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».