Минобороны Украины назвало республику восточным форпостом НАТО

https://static.news.ru/photo/f052ed44-95da-11eb-b710-96000091f725_660.jpg Андрей Таран Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал республику «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО. Глава ведомства также поблагодарил страны Альянса за оказываемую Украине поддержку.

Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны, Альянс был надёжным партнёром республики по вопросам безопасности с момента обретения Украиной независимости.

По словам Тарана, НАТО после 1991 года не раз оказывало Киеву поддержку в вопросах безопасности и никогда не принуждало его к интеграции.

Процесс вступления в Альянс — прозрачный. В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества и национальное согласие, детерминированные новым сознанием и сознательным выбором, — считает он.

Министр подчеркнул, что партнёрство Украины с НАТО является крайне важным на фоне противостояния глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия России. Таран уверен, что статус полноправного члена военного блока откроет для страны перспективы для сотрудничества с развитыми государствами и станет лучшим способом для реализации своих национальных интересов.

В евро-атлантическом интеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитического вопроса он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутренней, — отметил глава ведомства.

Андрей Таран также выразил искреннюю благодарность НАТО и государствам-членам за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине для «укрепления её оборонного потенциала и совершенствование оперативных возможностей Вооружённых сил Украины».

За последние семь лет Украина твёрдо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, Украина получит поддержку от США в случае конфликта с Россией. 1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Украинский чиновник проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине и не допустят «реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины». Кроме того, стороны обсудили «конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».