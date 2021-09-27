Мемориал в честь погибших во второй карабахской войне заложат в Баку

В понедельник, 27 сентября, в Азербайджане заложат фундамент Музея Победы в Баку, а также мемориал в честь погибших во второй карабахской войне. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая с обращением к народу в годовщину конфликта в Карабахе.

В Баку в одном из самых прекрасных мест в честь наших героев будет воздвигнут величественный памятник. Хочу также отметить, что сегодня в 12:00 часов в стране будет объявлена минута молчания, — отметил азербайджанский лидер.

Ранее Алиев рассказал, что во время второй карабахской войны отвечал согласием на все обращения со стороны СМИ об интервью, так как видел необходимость довести до общественности правду о ситуации. По словам главы государства, это было необходимо, так как на протяжении десятилетий армянская пропаганда создавала ложное представление о конфликте.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.