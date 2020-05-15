Лукашенко заявил об изменении сознания белорусов из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/76919b0c-96a5-11ea-80b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/jackal007-969552

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением. Он сообщил, что пандемия коронавируса изменила сознание у граждан страны. По его оценкам, это пошло на пользу сельскому хозяйству.

Они поняли, что надо держаться за землю. Люди совершают переоценку своих действий и жизненных устоев, и это на пользу сельскому хозяйству, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Помимо этого, белорусский лидер потребовал продолжать в стране развитие сёл. Он заявил, что у молодёжи должно быть желание ехать туда и осваивать землю.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил об эффективности методов Минска в борьбе с коронавирусом.