Лукашенко заявил об изменении сознания белорусов из-за COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением. Он сообщил, что пандемия коронавируса изменила сознание у граждан страны. По его оценкам, это пошло на пользу сельскому хозяйству.
Они поняли, что надо держаться за землю. Люди совершают переоценку своих действий и жизненных устоев, и это на пользу сельскому хозяйству, —
цитируетЛукашенко РИА Новости.
Помимо этого, белорусский лидер потребовал продолжать в стране развитие сёл. Он заявил, что у молодёжи должно быть желание ехать туда и осваивать землю.
Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил об эффективности методов Минска в борьбе с коронавирусом.
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