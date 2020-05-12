Лукашенко заявил об эффективности методов Минска в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает ситуацию с коронавирусом в стране терпимой.
Об этом он сказал на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан в связи с распространением заболевания. По его словам, метод борьбы с COVID-19, который выбрала Белоруссия, «приносит свой результат» и некоторые государства уже также воспользовались им,
Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас всё хорошо, что мы уже бога за бороду взяли, — заявил белорусский лидер.
Он отметил, что многие западные страны «потихоньку открылись». Во многих государствах, включая Россию, начали работать отдельные сектора экономики.
Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил врачей и медработников, а также госслужащие в условиях распространения коронавируса, «головой отвечают» за гибель граждан.
Добавьте наши новости в избранные источники