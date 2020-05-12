Лукашенко заявил об эффективности методов Минска в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d99f364e-943b-11ea-ba43-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает ситуацию с коронавирусом в стране терпимой.

Об этом он сказал на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан в связи с распространением заболевания. По его словам, метод борьбы с COVID-19, который выбрала Белоруссия, «приносит свой результат» и некоторые государства уже также воспользовались им, передаёт агентство «БелТА».

Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас всё хорошо, что мы уже бога за бороду взяли, — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что многие западные страны «потихоньку открылись». Во многих государствах, включая Россию, начали работать отдельные сектора экономики.

Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил врачей и медработников, а также госслужащие в условиях распространения коронавируса, «головой отвечают» за гибель граждан.