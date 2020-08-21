Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с Путиным по Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5f43f398-e3a6-11ea-b8e0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в республике.

Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Белоруссии. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства, — цитирует Лукашенко БелТА.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.

19 августа глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». В среду вечером МИД Литвы сообщил о том, что Лукашенко включили в невъездной список. В Белоруссии между тем продолжаются забастовки на крупных предприятиях, а генпрокурор республики Александр Конюк сообщил об открытии уголовного дела о попытке захвата власти после создания координационного совета оппозиции.

Ранее Лукашенко во время встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский» сообщил, что не хочет вводить в стране военное положение, писал NEWS.ru.