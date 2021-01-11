Лукашенко заявил о готовности Белоруссии принять ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/e45eab02-53f6-11eb-b7dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики принять ЧМ по хоккею. Политик отметил, что проведение соревнований в стране станет возможным, если Международная федерация по данному виду спорта (IIHF) выдержит внешнее давление. Турнир глава государства обсудил с Рене Фазелем — президентом организации.

Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет — ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают, — цитирует Лукашенко портал БелТА.

Он отметил, что в РБ митингующие и «прочие недовольные» не идут на штурм правительственных зданий, намекая на события в Вашингтоне 6 января 2021 года. Президент считает, что в стране нормальная обстановка с точки зрения развития демократических институтов, что является главной причиной недовольства некоторых политиков в Европе ситуацией в Минске.

Лукашенко добавил, что его хотят обвинить в попытках защитить «свою страну и людей», так как для этого он и избрался руководителем республики. Его долг — обеспечить безопасность граждан. Лидер считает, что РБ может принять ЧМ, даже если Латвия (второе государство — организатор турнира) откажется, и это будет «лучший чемпионат мира в истории».

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом высказалась за перенос чемпионата мира по хоккею из Минска. По её словам, если турнир состоится в РБ, то многие сборные просто не будут в нём участвовать. Так, по данным Тихановской, перенос или бойкот поддержали премьер Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, а также вице-президент Международной федерации хоккея.

Ранее NEWS.ru сообщал, что решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею будет принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF) в конце января. Об этом заявил президент IIHF Рене Фазель.