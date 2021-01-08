Тихановская поддержала перенос чемпионата мира по хоккею из Минска

https://static.news.ru/photo/dc94a96c-5338-11eb-9aca-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом высказалась за перенос чемпионата мира по хоккею из Минска.

Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключённых и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнёров в этом, — приводит Telegram-канал Тихановской выдержку из её выступления.

По словам экс-кандидата в президенты, в случае если турнир состоится в Белоруссии, то многие сборные просто не будут в нём участвовать. Так, по данным Тихановской, перенос или бойкот уже поддержали премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, а также вице-президент Международной федерации хоккея.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит причин для переноса хоккейного чемпионата мира из Минска. По его словам, Минск готов к проведению матчей турнира и для его переноса нет оснований.

Как передавал NEWS.ru, решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею будет принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF) в конце января. Об этом заявил президент IIHF Рене Фазель.