Лукашенко не увидел причин для переноса матчей ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/57baf71a-5332-11eb-ad94-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2021iihfworlds/facebook.com

Минск готов к проведению матчей Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. И оснований для переноса соревнований нет. Такое заявление в разговоре с журналисткой Наилёй Аскер-заде сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее СМИ сообщили о возможном переносе мирового первенства по хоккею из Минска в Прагу и Братиславу. Изначально планировалось, что турнир пройдёт в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Позднее президент IIHF Фазель заявил, что намерен встретиться после 7 января с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что никаких оснований для того, чтобы мировое первенство не прошло, нет.

Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить. Арены в Минске готовы к соревнованиям, — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».

Как ранее передавал NEWS.ru, решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею будет принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF) в конце января. Об этом заявил президент IIHF Рене Фазель.