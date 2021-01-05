Совет IIHF примет решение о стране-хозяйке ЧМ-2021 в конце января

https://static.news.ru/photo/8abe1a7a-4f95-11eb-8eba-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею будет принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF) в конце января. Об этом заявил президент IIHF Рене Фазель.

IIHF использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Белоруссии. У нас уже много было дискуссий. Сейчас нам нужно поговорить с правительством Белоруссии и обсудить ситуации политическую и с коронавирусом. В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение, — цитирует ТАСС главу федерации.

Ранее СМИ сообщили о возможном переносе мирового первенства по хоккею из Минска в Прагу и Братиславу. Изначально планировалось, что турнир пройдёт в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Позднее Фазель заявил, что намерен встретиться после 7 января с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В Белоруссии уже четыре месяца проходят акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы. Участники протестов выступают за отмену результатов выборов и назначение новых.

Как сообщал NEWS.ru, VI Пляжные Азиатские игры, которые должны были пройти в китайском городе Санья 2–10 апреля 2021 года, перенесены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.