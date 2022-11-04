Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии планов направить белорусских военнослужащих на Украину, передает агентство БелТА. Он отметил, что Белоруссии «там на Украине делать нечего».
Сегодня кричат: «Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!» Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет, — сказал он.
Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10 октября. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что развертываемая группировка войск республики и РФ выполняет сугубо оборонительные задачи. По его словам, деятельность военных направлена на адекватное реагирование на действия вблизи границ.