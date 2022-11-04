Лукашенко заявил, что белорусские военнослужащие не отправятся на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии планов направить белорусских военнослужащих на Украину, передает агентство БелТА. Он отметил, что Белоруссии «там на Украине делать нечего».

Сегодня кричат: «Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!» Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет, — сказал он.

Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10 октября. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что развертываемая группировка войск республики и РФ выполняет сугубо оборонительные задачи. По его словам, деятельность военных направлена на адекватное реагирование на действия вблизи границ.