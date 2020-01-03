Глава Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от должности госсекретаря Совета безопасности страны Станислава Зася, перешедшего на работу в ОДКБ, сообщили представители лидера республики.
После отставки Зась получил пост генсека Организации договора коллективной безопасности,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лукашенко в ходе новогоднего обращения заявил, что в наступившем году на президентских выборах гражданам страны предстоит определить её суверенное будущее. По его словам, в истории белорусского народа уже приходилось бороться за право «людьми зваться», и 2020 год не станет исключением.
Он добавил, что наступивший 2020-й будет годом тяжёлого труда и испытаний, побед и огорчений. Это объясняется тем, что не получается легко выстраивать собственную судьбу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен