https://static.news.ru/photo/1d0f849e-2e41-11ea-bf9f-fa163e074e61_660.jpg Станислав Зась и Александр Лукашенко Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Глава Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от должности госсекретаря Совета безопасности страны Станислава Зася, перешедшего на работу в ОДКБ, сообщили представители лидера республики.

После отставки Зась получил пост генсека Организации договора коллективной безопасности, пишет РИА Новости. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лукашенко в ходе новогоднего обращения заявил, что в наступившем году на президентских выборах гражданам страны предстоит определить её суверенное будущее. По его словам, в истории белорусского народа уже приходилось бороться за право «людьми зваться», и 2020 год не станет исключением.

Он добавил, что наступивший 2020-й будет годом тяжёлого труда и испытаний, побед и огорчений. Это объясняется тем, что не получается легко выстраивать собственную судьбу.