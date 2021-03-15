Лукашенко утвердил состав Совбеза Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b765356a-85ad-11eb-ad9b-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил состав Совета безопасности республики. Председателем Совбеза, согласно документу, является сам Лукашенко.

В качестве постоянных членов Совбеза утверждены восемь должностных лиц: премьер-министр, председатели Совета Республики и палаты представителей Нацсобрания, глава администрации президента, госсекретарь Совета безопасности, министры внутренних дел, обороны, а также председатель Комитета госбезопасности, — сообщает БелТА.

Также в состав Совбеза вошли председатели Верховного суда, Комитета госконтроля, правления Нацбанка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного погранкомитета, генпрокурор, министры иностранных дел, финансов, глава МЧС, а также начальник Генштаба ВС — первый замминистра обороны Белоруссии.

25 февраля Лукашенко встречался с госсекретарём Совбеза Александром Вольфовичем и выразил желание «серьёзно выстроить, а кое-где и перестроить» работу Совета безопасности. Вольфович предложил ему добавить в число постоянных членов министра обороны, главу МВД и председателя Комитета госбезопасности. По его словам, решение было принято после изучения опыта работы подобных органов в других странах постсоветского пространства, в том числе в России, Казахстане и Таджикистане.

Как писал NEWS.ru, президенты России и Белоруссии обсудили кандидатуру на пост госсекретаря Союзного государства. Действующим госсекретарём является Григорий Рапота. Ранее он сообщал, что в течение текущей недели может покинуть занимаемую должность. Рапота не стал называть своего возможного преемника. Он отметил, что нового госсекретаря объявит Высший госсовет Союзного государства, причём «это может быть сделано в рабочем порядке».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президенты обсуждали соответствующую кандидатуру, но какую, он не сказал.