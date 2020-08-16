Лукашенко улетел на вертолёте с бастующего завода под крики «уходи!»

Вертолёт, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел к бастующим рабочим Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), покинул территорию предприятия в 10:57. Белорусские СМИ предполагают, что внутри был глава государства.
Сотрудники МЗКТ объявили забастовку. Как и рабочие по всей стране, они требуют проведения честных выборов и отставки бессменного руководителя государства. Когда появилась информация о прибытии Лукашенко на завод, в сторону предприятия выдвинулась большая колонна протестующих. На встречу с президентом допустили не всех. Выступая перед людьми, Лукашенко ещё раз заявил, что перевыборов не будет. При этом толпа скандировала «Уходи!».
Масштабные акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых в очередной раз победил Лукашенко. Люди считают, что результаты были грубо сфальсифицированы, и победу одержала кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал о забастовке сотрудников белорусской гостелерадиокомпании. Утром в эфире транслировались вчерашние выпруски новостей и пустой диван без ведущих.
Добавьте наши новости в избранные источники