Лукашенко рассказал, от чего зависит судьба ОДКБ Лукашенко: судьба ОДКБ зависит от успеха спецоперации на Украине

Фото: kremlin

Александр Лукашенко

Судьба ОДКБ зависит от успеха спецоперации России на Украине, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Белорусский лидер подчеркнул, что в случае поражения России «организация окажется под ее обломками».

Судьба ОДКБ зависит от операции Российской Федерации на Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если не победит, ОДКБ существовать не будет. <...> Если рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Поэтому, мы не только друг друга должны защищать, но и понимать, что не должно быть таких разговоров, — сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современным оружием. По его словам, речь идет как о специальной военной технике, так и о других средствах вооружения.

Сообщалось, что на встрече в Ереване участники рассмотрят ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы. Заседание пройдет в узком и расширенном составах, также запланировано подписание итоговых документов.

Кроме этого, в этот день состоится двусторонняя встреча Путина и Пашиняна. Вдобавок представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что у главы государства «будет возможность переговорить» и с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.