Лукашенко споткнулся о «Комсомольскую правду»

После блокировки в Белоруссии сайта «Комсомольской правды» даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позволил себе жёсткое, без обычных обиняков заявление с требованием обеспечить российским СМИ в республике нормальные условия работы, поскольку такие действия идут вразрез с пониманием свободы слова.

Дмитрий Песков Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда, возникает резонный вопрос, а почему именно сейчас, не поздно ли? Только ли потому, что уже не выдержал и громко запротестовал главный редактор влиятельной газеты, позволив себе занять решительную позицию? Между тем бумажные российские издания, включая и «КП», давно вытеснены из республики. Теперь пришло время и их сайтов с порталами. И это после рамочных соглашений аж по 28 дорожным картам, призванным углубить сотрудничество и так как бы союзных государств.

Впрочем, долгое время в Москве довольно толерантно реагировали на вытеснение из Белоруссии пророссийских НКО, на преследования местных журналистов, выступавших за реальные союзные отношения с Россией. На чистку госаппарата, включая республиканский Совбез, откуда также вычистили политиков, известных пророссийской ориентацией.

И все эти телодвижения демонстративно осуществлялись на фоне явного заигрывания властей с местными националистами, «змагарами», официального выстраивания национальной истории «литвинов» с опорой на историю Литвы, как бы западнорусского государства. А вот принадлежность этих земель Российской империи трактуется чуть ли не как малозначительный, преходящий эпизод.

Но очень долго считалось ненужным раздражать Александра Лукашенко, несмотря на его демонстративную многовекторность. И на все белорусские фактически антироссийские меры смотрели сквозь пальцы. Сам же Александр Григорьевич взял на вооружение тактику, которую некогда применяли в отношениях с Россией его украинские коллеги. Взращивая и заигрывая со «змагарами», белорусский президент как бы смотрелся на их фоне вполне пророссийски и давал понять, что только он — последняя преграда на их пути к власти в стране. Печальный итог подобных манёвров для Виктора Януковича, которого фактически сожрали его протеже со свастикой, не стал для Батьки уроком, пока «истинные патриоты» не высыпали на улицы Минска, требуя суда над «узурпатором».

Тем не менее последний жест белорусской администрации лишний раз демонстрирует, что Минск чувствует себя в отношениях с Москвой вполне свободно, несмотря на постоянные просьбы о новых кредитах и субсидиях. Более того, появилась информация, что новый официальный виток сближения с Россией не исключает продолжения зондирования Батькой отношений с западными партнёрами. При этом их по-прежнему в Минске пугают полным погружением в российские объятья. Причём для целей этих теневых консультаций якобы мобилизованы бывшие министры иностранных дел республики. В Кракове, дескать, представители Лукашенко беседуют и с командой Светланы Тихановской, «президента в изгнании». Ради своего признания на Западе Батька, вероятно, готов пойти на многое.

Светлана Тихановская S.Tsikhanouskaya/facebook.com

А тут и вовсе случилось знаменательное событие. У Александра Григорьевича решили взять пространное интервью журналисты CNN. Причём обратились к нему — внимание — «господин президент». И никак иначе. Не исключено, что в Минске это расценили как признание легитимности Лукашенко. И это его вдохновило на блокировку чересчур вольного сайта.

Кстати, утверждают, что на днях в Сочи на трибуне гонки «Формулы-1» планировалась личная встреча Лукашенко с владельцем «Уралкалия» Дмитрием Мазепиным для устранения возникшего между ними недопонимания. Но «господин президент» предпочёл вообще на соревнования не ходить.