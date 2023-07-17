Лукашенко создал народное ополчение в Белоруссии Лукашенко подписал закон о народном ополчении численностью до 150 тысяч человек

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Kremlin Pool

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении численностью до 150 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы республики. Согласно документу, это вооруженное формирование из добровольцев, которое будет участвовать в обеспечении военного положения на территории административных единиц их проживания.

Формированием отрядов займутся местные органы власти, а местный совет обороны будет осуществлять общее руководство. Непосредственно руководить добровольцами будут территориальные органы внутренних дел. Ранее документ приняли депутаты палаты представителей, а также одобрил Совет Республики Национального собрания Белоруссии.

Лукашенко еще в мае 2022 года поставил задачу создать в республике «при каждом сельском совете» отряды народного ополчения, вооруженные стрелковым оружием, которые станут резервом при введении военного положения. При необходимости народное ополчение может превратиться в партизанские формирования.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о создании дорожной карты сотрудничества Вооруженных сил республики с ЧВК «Вагнер». По данным ведомства, бойцы будут проходить совместную подготовку, а также обмениваться опытом между подразделениями.