Лукашенко сообщил о разработке третьего варианта конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на данный момент ведётся работа над третьим вариантом конституции страны. Два предыдущих белорусский лидер отверг.
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Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой, — заявил президент Белоруссии.
Массовые протесты проходят в Белоруссии уже более недели. На улицы городов выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего лидера проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 10,1%. Митингующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перевыборов не будет. Заявление прозвучало на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ).
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