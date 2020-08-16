Лукашенко сообщил о разработке третьего варианта конституции

https://static.news.ru/photo/ec3449b6-e076-11ea-8bea-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на данный момент ведётся работа над третьим вариантом конституции страны. Два предыдущих белорусский лидер отверг.

По данным «Sputnik Беларусь», Лукашенко отверг предыдущие варианты основного закона из-за того, что они мало отличались от действующего.

Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой, — заявил президент Белоруссии.

Массовые протесты проходят в Белоруссии уже более недели. На улицы городов выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего лидера проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 10,1%. Митингующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перевыборов не будет. Заявление прозвучало на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ).