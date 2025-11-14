Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы

Белоруссия сняла запрет на импорт картофеля из Европы из-за дефицита овощей

Белоруссия сняла запрет на ввоз картофеля из Европы в 2025 году, сообщает польский портал Topagrar. Решение связано с внутренним дефицитом овощей и необходимостью стабилизировать рынок.

По итогам первых восьми месяцев 2025 года Белоруссия импортировала из Польши 6,52 тысячи тонн картофеля на сумму более $2,7 млн (218 млн рублей). Страна стала четвертым по объему покупателем польского картофеля после Украины, Румынии и Молдавии. За тот же период польские аграрии экспортировали рекордные 107,5 тысячи тонн продукта.

Президент Александр Лукашенко признал дефицит картофеля в магазинах и обвинил в этом фермеров, которые, как он утверждает, продали товар в Россию. В конце месяца правительство сняло запрет на импорт и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из недружественных стран, включая страны ЕС. Официальное объяснение — принцип открытости и добрососедства, а также ответ на повышение таможенных пошлин на белорусские сельхозпродукты.

Ранее председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил о полной готовности всех пунктов пропуска на границе с Литвой. Он отметил, что с начала 2024 года функционировали лишь два КПП из пяти, а решения литовской стороны, по его словам, наносят ущерб трансграничному сотрудничеству и создают сложности для граждан.

