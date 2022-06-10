Лукашенко: Россия предложила семь направлений для вывоза зерна с Украины

Фото: shutterstock

Россия предложила семь путей для вывоза украинского зерна, однако зарубежные партнеры их игнорируют, заявил в ходе семинара-совещания по вопросам работы с населением президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет белорусское агентство БелТа. По словам главы государства, он недоумевает, почему Запад обвиняет в задержке зерна Россию и Белоруссию, когда виновата в этом Украина.

Чего мы (РФ и Белоруссия. — NEWS.ru) это слушаем и оправдываемся, давай им назовем маршруты. Он (президент РФ Владимир Путин. — NEWS.ru) недавно в интервью говорил о белорусском направлении, — сказал Лукашенко.

Говоря о направлениях по вывозу зерна, глава белорусского государства упомянул освобожденные порты в Азовском море, а также заявил о возможности вывозить продовольствие через Мариуполь и Бердянск.

И россияне предложили. Уже семь направлений экспорта зерна — вывозите. Прошло больше месяца — никто ничего не везет, — подытожил белорусский лидер.

Президент России ранее заявил, что проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Он добавил, что Украине следует разминировать свои порты, Россия готова гарантировать безопасный проход для груженых судов. Также Киев может вывозить зерно через Дунай, считает Путин.

Ранее Россия и Турция предварительно договорились возобновить транспортировку cельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, по Черному морю, через Одессу. Анкара предложила Киеву помочь с разминированием портов. В то же время Москва наcтаивает на праве досматривать суда, которые идут на Украину, на предмет наличия оружия на борту. В Киеве выступают против такого подхoда.