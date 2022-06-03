Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины нет Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины нет

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует. И Москва не препятствует этому, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Существует несколько способов вывоза зерна: первый, пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Прежде всего это порты черноморского бассейна — Одесса и близлежащие порты, — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что Украине следует разминировать свои порты, Россия готова гарантировать безопасный проход для груженных судов. Также Киев может вывозить зерно через Дунай, считает Путин.

Можно вывозить зерно из Украины через Дунай и через Румынию, можно через Венгрию, можно через Польшу. Да, там существуют определённые проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять, но это дело просто нескольких часов, и всё, — пояснил российский президент.

При этом самым простым способом вывести зерно с Украины он назвал путь через Белоруссию. Однако для использования такого варианта придётся снимать санкции с Минска. Именно так ставит вопрос президент Беларуси Александр Лукашенко, уточнил Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин заявил: Киев готов экспортировать около 20 млн тонн зерна, это составляет около 2,5% на глобальном рынке зерновых культур. Глава РФ пришел к выводу, что в общем объеме продовольствия в мире экспорт украинской пшеницы составляет 0,5%, что, по его мнению, «ни о чём».