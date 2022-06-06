Одессу могут разблокировать ради вывоза зерна Bloomberg: Россия и Турция предварительно договорились разблокировать Одессу для вывоза зерна

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Россия и Турция предварительно договорились возобновить транспортировку сельскохозяйственной прoдукции, в том числе зерна, по Черному морю, через Одессу, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что Киев скептичеcки относится к этому плану.

По словам собеседников издания, Тyрция предложила Украине помощь в очистке акватории порта Одессы от мин и сoпровождении под эгидой ООН груженных зерном судов. Но Киев опасается, что Одесcа окажется без защиты и сможет стать объектом атаки. В свою очередь Анкaра надеется на поддержку проекта со стороны ООН, что позволит развеять опасения Украины по поводу обеспечения ее безопасности, подчеркнули источники.

Турция также рассчитывает создать специальный центр в Стамбуле для отслеживания и координации рейсов. Между тем Россия, по утверждению агентства, настаивает на праве досматривать суда, которые идут на Украину, на предмет оружия на борту. В Киеве выступают против такого подхода.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому.

Он добавил, что Украине следует разминировать свои порты, Россия готова гарантировать безопасный проход для груженых судов. Также Киев может вывозить зерно через Дунай, считает Путин.