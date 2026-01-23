Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 10:05

Лукашенко рассказал, на что в Белоруссии всегда найдут деньги

Лукашенко заявил, что в Белоруссии всегда найдут деньги на научные проекты

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Власти Белоруссии гарантируют финансирование конкретных и результативных научных проектов, заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Глава государства выразил гордость достижениями белорусских ученых, но одновременно предъявил к ним требования, пояснив, что «без науки сегодня невозможно», сообщает БелТА.

Мы всячески будем этому способствовать. На конкретные научные дела мы всегда найдем и деньги, и время, — подчеркнул он.

Лукашенко высказал пожелание о развитии научных школ и совершении новых открытий, пообещав всяческое содействие. Особое внимание белорусский лидер обратил на ожидание конкретных результатов от Национальной академии наук.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ должны получать умную технику исключительно на отечественной технологической базе решений. По его словам, современные и перспективные виды вооружений предъявляют повышенные требования к электронной компонентной базе.

