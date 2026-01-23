Лукашенко рассказал, на что в Белоруссии всегда найдут деньги

Власти Белоруссии гарантируют финансирование конкретных и результативных научных проектов, заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Глава государства выразил гордость достижениями белорусских ученых, но одновременно предъявил к ним требования, пояснив, что «без науки сегодня невозможно», сообщает БелТА.

Мы всячески будем этому способствовать. На конкретные научные дела мы всегда найдем и деньги, и время, — подчеркнул он.

Лукашенко высказал пожелание о развитии научных школ и совершении новых открытий, пообещав всяческое содействие. Особое внимание белорусский лидер обратил на ожидание конкретных результатов от Национальной академии наук.

