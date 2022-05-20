Лукашенко рассказал, кого Россия видит первым белорусским космонавтом Лукашенко: Россия видит первым белорусским космонавтом женщину

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Речь о полёте представителя Белоруссии в космос зашла в ходе встречи президента Александра Лукашенко с пионерским активом страны. Министр образования Андрей Иванец предложил кандидатуру первого секретаря ЦК Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) Александра Лукьянова.

Лукашенко в ответ заявил, что он не возражает против отправки Лукьянова в космос, если тот победит в отборе. Однако российская сторона хочет видеть белорусским космонавтом женщину.

Нас попросили россияне, и Путин мне постоянно говорит: «Вот нам бы женщину с Белоруссии, в космос надо женщину», — сказал глава государства.

Он добавил, что при встречах с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным слышал от него аналогичную просьбу.

Полёт белорусского космонавта совместно с российскими запланирован на 2023–2024 годы. До 15 июня Минск должен представить российской стороне кандидатов для прохождения отбора в отряд — основного космонавта и дублёра. Некоторое время назад желание отправиться на орбиту высказала победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2021» Дарья Гончаревич. Она заявила, что находится в отличной физической форме и у неё отменное здоровье.

Ранее сообщалось, что в NASA пожаловались на препятствия в работе из-за санкций в отношении России. При этом в американском управлении по аэронавтике заверили, что стараются сохранить связи с Роскосмосом и решительно поддерживают идею перекрёстных полётов.