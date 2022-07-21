Лукашенко рассказал, когда начнется «настоящая диктатура» Президент Белоруссии Лукашенко: диктатура в странах начнется, когда придет голод

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Если в Белоруссии и в других странах начнется голод — наступит диктатура, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Пул первого». Он подчеркнул, что жестко поставил вопрос по уборке урожая в республике в кратчайшие сроки. По его словам, такое решение принято исключительно во благо граждан и не является диктатурой.

Надо собрать все, надо мобилизоваться, потому что не дай бог голод, вот тогда будет диктатура, и во Франции в том числе. Потому что надо народ спасти. <...> Да, можете меня за это критиковать, но я это обосновываю тем, чтобы завтра было людям лучше, — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что мобилизация аграрных ресурсов необходима не для того, чтобы «душить собственный народ». «Я не такой дикарь, как вы думаете», — заключил белорусский лидер.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли выразил мнение, что если мировое сообщество проигнорирует нынешний продовольственный кризис, оно рискует столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией. При этом он предостерег, что в следующем году все может сложиться еще хуже, чем в этом.