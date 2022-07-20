В ООН предсказали массовый голод в мире Представитель ООН Бизли: мир рискует столкнуться с массовым голодом

Фото: Martin Schroeder via imago-images.de/Global Look Press

Организация Объединённых Наций

Если мировое сообщество проигнорирует нынешний продовольственный кризис, оно рискует столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией. Такое мнение высказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. При этом он предостерёг, что в следующем году всё может сложиться ещё хуже, чем в этом. Его слова приводит РИА Новости.

Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция, — сказал Бизли.

Он также отметил, что 2023 год может оказаться в этом отношении «намного хуже» 2022-го. Бизли не исключил, что мировое сообщество станет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие полгода-год. После этого, если проблему не получится решить, мир накроет дефицит продовольствия.

Представитель ООН подчеркнул, что ситуация усугубляется в связи с ограничениями на поставки удобрений из России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен разморозить часть ресурсов некоторых российских банков, чтобы облегчить торговлю продовольствием и удобрениями. Новые меры подразумевают разморозку «экономических ресурсов» банков ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», банка «Россия» и ВЭБ. ЕС также планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых было приостановлено.