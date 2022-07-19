ЕС разморозит средства банков России для торговли продовольствием

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Евросоюз намерен разморозить часть ресурсов некоторых российских банков, чтобы облегчить торговлю продовольствием и удобрениями, пишет агентство Reuters со ссылкой на проект документа ЕС. Новые меры подразумевают разморозку «экономических ресурсов» банков ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», банка «Россия» и ВЭБ. ЕС также планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых было приостановлено.

Средства будут разморожены после того, как будет определено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая пшеницу и удобрения, — сказано в сообщении.

Ранее главы Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в совместном заявлении отметили, что пандемия COVID-19, логистические проблемы и последствия российской спецоперации на Украине сильно нарушили работу мировых рынков продовольствия, топлива и удобрений. В результате с нехваткой продовольствия и голодом могут столкнуться жители 82 стран, это как минимум 345 млн человек.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости немедленно вернуть на мировые рынки продовольствие и удобрения из России и Украины.