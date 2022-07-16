Руководители Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые санкции

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Калийные удобрения

Пандемия COVID-19, логистические проблемы и последствия российской спецоперации на Украине сильно нарушили работу мировых рынков продовольствия, топлива и удобрений, отмечается в совместном заявлении глав Всемирного банка, продовольственной и сельскохозяйственной организаций. С нехваткой продовольствия и голодом могут столкнуться жители 82 стран, это как минимум 345 млн человек.

Содействие торговле и улучшение функционирования глобальных рынков продовольствия и сельхозпродукции, включая зерновые и удобрения, имеют ключевое значение. Кризис 2008 года научил нас тому, что введение глобальных торговых ограничений напрямую ведет к росту цен на продовольствие, — говорится в заявлении.

Эксперты отмечают, что ситуация ухудшилась после того, как некоторые государства приняли решение ограничить экспорт продовольствия. Из-за этого одни только удобрения подорожали в два раза.

Главы организаций предложили собственные новые меры для недопущения углубления всемирного кризиса. Они призвали поддерживать сферы торговли и мировых поставок продовольствия, оказывать посильную помощь тем слоям населения, которые сейчас наиболее уязвимы. Кроме того, необходимо расширять производство по всему миру и наращивать вложение денег в развитие сельского хозяйства.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила внести новые изменения в санкции в отношении России, чтобы избежать риска препятствия экспорту продовольствия.