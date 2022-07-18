Генсек ООН призвал вернуть на мировые рынки продовольствие России и Украины Генсек ООН призвал вернуть на мировые рынки продовольствие и удобрения России и Украины

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Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш счёл необходимым немедленно вернуть на мировые рынки продовольствие и удобрения из России и Украины. Об этом он заявил в ходе видеообращения на конференции высокого уровня Генеральной ассамблеи всемирной организации по проблематике продовольственной безопасности. Содержание его выступления приводит ТАСС.

По словам Гутерриша, тема мероприятия напоминает о необходимости совместной работы с целью выработки мер реагирования.

Это подразумевает немедленное возвращение на мировые рынки продовольствия Украины, а также продовольствия и удобрений из России и сохранение открытой глобальной торговли, — подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Ранее главы Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в своем совместном заявлении отметили, что пандемия COVID-19, логистические проблемы и последствия российской спецоперации на Украине сильно нарушили работу мировых рынков продовольствия, топлива и удобрений. С нехваткой продовольствия и голодом могут столкнуться жители 82 стран, это как минимум 345 млн человек.

Также сообщалось, что Еврокомиссия предложила внести новые изменения в санкции в отношении России, чтобы избежать риска препятствия экспорту продовольствия.