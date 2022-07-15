Еврокомиссия смягчит санкции против России Reuters: Еврокомиссия скорректирует антироссийские санкции для возможности экспорта продовольствия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия собирается уже сегодня, 15 июля, предложить внести новые изменения в санкции в отношении России, чтобы избежать риска препятствия экспорту продовольствия, передает Reuters со ссылкой на некоторых европейских чиновников. Тем не менее 15 июля может быть принят новый пакет санкций, который коснется российского золота, химпромышленности и машиностроения.

ЕК в пятницу скорректирует существующие ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия, — говорится в сообщении агентства.

Источники говорят о том, что в санкции внесут изменения во избежание препятствования экспорта продовольствия и зерна из России.

Кроме того, в ЕК в пятницу собираются предложить дополнить санкции против России новыми рестрикциями. Они могут коснуться золота, химической промышленности и машиностроения. Например, собираются ввести санкции на импорт золота из России в страны ЕС. Источник рассказал, что новые меры могут распространиться в том числе на импорт золота через третьи страны. Однако он не стал уточнять, как именно такая мера будет работать.