Лукашенко рассказал, что будет со страной в случае внешней агрессии

В случае внешней агрессии Минск пойдёт на ещё большее сближение с Москвой, а Белоруссия станет единой военной базой двух стран. Об этом в интервью CNN заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагмент его беседы опубликован на сайте «СП. Беларусь сегодня».

Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны чётко понимать, — подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что на территории страны отсутствуют какие-либо иностранные базы, кроме двух российских, имеющих гражданское назначение. Первая была построена во времена СССР и предназначалась для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с территории США. Вторая — база связи, через неё российские военные взаимодействуют со своим флотом в Атлантике. На этих базах служат 30–40 человек.

Ранее сообщалось, что в посольстве Белоруссии в Вене провели спецоперацию из-за угрозы взрыва.