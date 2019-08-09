Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил спецслужбы подходить к процессу прослушки граждан страны «цивилизованно».
Об этом он заявил в ходе посещения объекта правительственной связи КГБ республики. Белорусский лидер призвал трепетно относиться к свободе граждан и не допускать утечки их данных.
Главное — это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения, — подчеркнул он.
Кроме того, он отметил, что контроль спецслужб не должен превращаться в разбой, передаёт
Ранее News.ru писал, что белорусский лидер Александр Лукашенко назначил выборы в верхнюю и нижнюю палаты парламента.