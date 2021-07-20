Лукашенко призвал посла Белоруссии «набить морду» мэру Риги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент со снятием белорусского флага в Риге во время проведения чемпионата мира по хоккею. По его мнению, послу страны нужно было «набить морду» главе Риги.

Глава республики считает, что послу необходимо было реагировать резко и жёстко.

Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично, с угрозой, может, для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря, — сказал Лукашенко на совещании с белорусскими дипломатами.

24 мая рижский мэр Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в центре столицы Латвии заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно, используемое белорусской оппозицией. Так чиновники решили поддержать народ Белоруссии после инцидента с рейсом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, который экстренно сел в Минске после сообщения о минировании борта.

Ранее Лукашенко заявил, что внешнеполитическая стратегия Белоруссии нуждается в серьёзной корректировке. Он напомнил, что с весны 2021 года в Минске нагнеталась напряжённость, а в социальных сетях нарастала антибелорусская активность.