Лукашенко призвал не упустить превращение ШОС в глобальную организацию

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать глобальной организацией и решать проблемы мироустройства в современных условиях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в выступлении на саммите организации. По его словам, которые приводит агентство БелТА, в меняющихся условиях необходимо дать другим государствам шанс найти альтернативу западным организациям.

Наша организация может стать глобальной. Объективно стать. И решать глобальные проблемы мироустройства в современных условиях. Нужно не опоздать, уловить этот момент и адекватно на это ответить, — резюмировал Лукашенко.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отметил, что ШОС наращивает свое влияние в мире. По его словам, организация полностью лишена влияния со стороны США, а ее деятельность оставляет позади политику однополярного мира, продвигаемую Вашингтоном.

В свою очередь, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на саммите о начале процедуры по принятию Белоруссии в состав ШОС. Также он добавил, что еще пять стран — Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма — получат статус партнера по диалогу ШОС.