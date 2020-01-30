https://static.news.ru/photo/26d991fe-4377-11ea-b652-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Белоруссии необходимо научиться экономить в условиях «войны за энергоресурсы», считает глава республики Александр Лукашенко. Заявление сделано во время беседы с министрами и руководством нескольких предприятий.

Мы должны выдержать конкуренцию. Всё у нас должно быть лучше, чем у других. Вы видите, какая сегодня идёт война за энергоресурсы. У нас такой период, — цитирует политика портал RNS.

В январе 2020 года Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за получения республикой сырья из третьих стран, в частности из Норвегии. В январе поступит около 500 тыс. тонн российской нефти, а планировалось 750 тыс. тонн. Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять с Украины и из стран Балтики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первая часть партии норвежской нефти (3,5 тыс. тонн) поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.