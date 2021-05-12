Лукашенко принял верительные грамоты нового российского посла

Фото: president.gov.by

Взятие азербайджанскими военными города Шуша в Нагорном Карабахе продемонстрировало крах армянского государства. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит Oxu.az.

Освобождение Шуши фактически означало крах армянской армии и армянского государства. Потому что на следующий день после этого Армения была вынуждена подписать акт капитуляции, сформированный на наших условиях, — рассказал политик...