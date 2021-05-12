Лукашенко принял верительные грамоты нового российского посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 мая принял верительные грамоты послов нескольких стран. В том числе речь идёт о грамоте нового российского посла в республике Евгения Лукьянова. Об этом сообщили представители пресс-службы главы государства, пишет РИА Новости.
Отмечается, что президент принял верительные грамоты послов шести государств. Торжественную церемонию провели в минском Дворце Независимости.
Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне, — заявили в пресс-службе Лукашенко.
Российский посол, ранее занимавший аналогичную должность в Латвии, прибыл в Белоруссию 30 апреля и вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею.
Ранее Александр Лукашенко встретился в неформальной обстановке с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном. Белорусский лидер показал молдавскому гостю «свой любимый дворец», сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Политики прогулялись по участку, где расположена ферма, на которой разводят кроликов, страусов, лошадей и прочую живность.