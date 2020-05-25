Лукашенко пригрозил СМИ ответственностью за фейки о COVID-19

СМИ, которые распространяют недостоверную информацию о коронавирусной инфекции, будут привлечены к ответственности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Для авторов фейков не главное эти врачи. Главное — хайпануть. Они на этом хотят поймать какой-то хайп. Я вчера вам говорил: придёт время, мы всех поставим на место, — подчеркнул глава государства на совещании в Минске.
По его словам, люди могут открыто выражать своё недовольство и любые мысли. Однако это не относится к блогерам и журналистам. Они должны проверять всю информацию.
Кроме того, Лукашенко напомнил, что страна должна держать в уме вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции нового типа и серьёзно к ней готовиться. Скорее всего, это произойдёт осенью или зимой,
Как писал NEWS.ru, количество официально подтверждённых случаев COVID-19 в Белоруссии перевалило за 36 тысяч, увеличившись на 954 за последние сутки.
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