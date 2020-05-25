Лукашенко пригрозил СМИ ответственностью за фейки о COVID-19

https://static.news.ru/photo/11752664-9e87-11ea-ac30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

СМИ, которые распространяют недостоверную информацию о коронавирусной инфекции, будут привлечены к ответственности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Для авторов фейков не главное эти врачи. Главное — хайпануть. Они на этом хотят поймать какой-то хайп. Я вчера вам говорил: придёт время, мы всех поставим на место, — подчеркнул глава государства на совещании в Минске.

По его словам, люди могут открыто выражать своё недовольство и любые мысли. Однако это не относится к блогерам и журналистам. Они должны проверять всю информацию.

Кроме того, Лукашенко напомнил, что страна должна держать в уме вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции нового типа и серьёзно к ней готовиться. Скорее всего, это произойдёт осенью или зимой, передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, количество официально подтверждённых случаев COVID-19 в Белоруссии перевалило за 36 тысяч, увеличившись на 954 за последние сутки.