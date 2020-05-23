Количество заражённых коронавирусом в Белоруссии перевалило за 36 тысяч

https://static.news.ru/photo/7108c8f6-9da6-11ea-9bae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

Число случаев заражения COVID-19 в Белоруссии составляет около 36,2 тысячи. Из них 954 случая было выявлено за последние сутки.

Количество летальных исходов возросло на пять. Всего в республике скончались 199 пациентов с коронавирусом.

Справиться с болезнью удалось 14 тысячам заразившихся. За сутки из больниц выписались 627 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Белоруссии.

В России, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве — 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

В мире — более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о постепенном улучшении эпидемиологической обстановки в республике. При этом он призвал сограждан не расслабляться.