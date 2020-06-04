Лукашенко представил обновлённое правительство Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства. Только шесть из 30 членов кабмина — новички.
По
Указ Лукашенко
Как писал NEWS.ru, правительство республики ушло в отставку 3 июня после обещания Лукашенко перетасовать состав кабмина, чтобы люди понимали, «кто будет заниматься решением их насущных вопросов».
На следующий день президент назначил премьер-министром Романа Головченко — бывшего председателя Государственного военно-промышленного комитета.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен