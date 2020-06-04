Лукашенко представил обновлённое правительство Белоруссии

https://static.news.ru/photo/194fe496-a698-11ea-8681-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства. Только шесть из 30 членов кабмина — новички.

По информации РИА Новости, места в правительстве сохранили, в частности, министр обороны Виктор Хренин, глава МВД Юрий Караев, руководитель КГБ Валерий Вакульчик и министр иностранных дел Виктор Каранкевич.

Указ Лукашенко опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Как писал NEWS.ru, правительство республики ушло в отставку 3 июня после обещания Лукашенко перетасовать состав кабмина, чтобы люди понимали, «кто будет заниматься решением их насущных вопросов».

На следующий день президент назначил премьер-министром Романа Головченко — бывшего председателя Государственного военно-промышленного комитета.